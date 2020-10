Overwatch | l' eroe Torbjorn è stato potenziatoper la gioia di Elon Musk

(Di mercoledì 14 ottobre 2020); uno dei tanti eroi presenti all'interno die protagonista involontario di questa news. Tutto; nato da un post pubblicato dain cui ha scritto un gioco di parole, "Illuminaughty", alla quale lo YouTuber Twomad ha risposto chiedendo se il suo main infosse. Ad una risposta affermativa dell'imprenditore,ha poun fotomontaggio della torretta dell'su Marte.Da lìha esortato Blizzard a "potenziare" la torretta del suo personaggio, o addirittura ha consigliato di implementarne un'altra, in modo da consentirgli di avere un attacco bilanciato. Ad ogni modo sembra che le parole dell'imprenditore ...

Eurogamer_it : L'eroe di #Overwatch, Torbjorn è stato potenziato per la gioia di Elon Musk! - Powned_IT : Il vincitore del titolo di MVP della Overwatch League è Fleta, che ha già comunicato quale sarà l'eroe che riceverà… -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch eroe

La stagione spettrale è di nuovo alle porte e Halloween Terror è tornato su Overwatch con una manciata di pelli spaventose ...Overwatch è un videogioco sparatutto in prima persona, in cui il giocatore dovrà lottare per il futuro, impersonando un eroe e sfidando le leggi del tempo e della fisica. FONTE: Nintendo Italia Twitte ...