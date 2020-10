Mancini: “La bolla è impossibile da fare per 10 mesi di campionato” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sulla possibilità di proporre una bolla per i club. La bolla è un’ottima soluzione ma penso che si possa fare anche in un altro modo. È un metodo applicabile in Nazionale perché siamo stati insieme 10-11 giorni, ma in campionato che dura molti mesi mi sembra molto difficile. Si parla di NBA ma in quel caso comunque si è agito così per la parte finale della stagione: una cosa del genere per 10 mesi è impossibile. L'articolo Mancini: “La bolla è impossibile da fare per 10 mesi di campionato” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sulla possibilità di proporre unaper i club. Laè un’ottima soluzione ma penso che si possaanche in un altro modo. È un metodo applicabile in Nazionale perché siamo stati insieme 10-11 giorni, ma in campionato che dura moltimi sembra molto difficile. Si parla di NBA ma in quel caso comunque si è agito così per la parte finale della stagione: una cosa del genere per 10. L'articolo: “Ladaper 10di campionato” ilNapolista.

marcoconterio : ?????? L'Italia ha rinviato la conferenza stampa di Roberto Mancini. Ci sono delle verifiche in corso su test che avre… - ZZiliani : Vabbè, è stata una vera strage però ce le ricorderemo queste Italia-Moldavia e Polonia-Italia che sono già scolpite… - GoalItalia : Una squadra straordinaria ???????? Trascinata dai ‘Gemelli del goal’ Vialli e Mancini ?? La Sampdoria campione d’Ita… - napolista : Mancini: “La bolla è impossibile da fare per 10 mesi di campionato” Il ct della Nazionale a Rai Sport: “In NBA si… - romanewseu : #Mancini: “Bolla come in NBA? Soluzione ottima per la Nazionale ma impossibile per il campionato” #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini “La SNAI – Nations League, quote tutte azzurre Italia avanti in Polonia e nella caccia al 1° posto Fortune Italia