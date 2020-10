Le Iene Show scherzo a Daniele Massaro dal dentista (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le Iene Show martedì 13 ottobre in onda lo scherzo a Daniele Massaro con i denti rubati dal dentista (video) La puntata di martedì 13 ottobre de Le Iene, andata in onda senza Alessia Marcuzzi causa positività al Covid e guidata da Nicola Savino con la Gialappa’s, ha ospitato lo scherzo a Daniele Massaro, ex centravanti del Milan, opinionista in tv, che nel corso della sua carriera ha perso 3 incisivi per colpa di qualche scontro non proprio “legale”. E l’illegalità arriva dal suo dentista nello scherzo de Le Iene. Arrivato nello studio per un controllo di routine Massaro si ritrova nel ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lemartedì 13 ottobre in onda locon i denti rubati dal) La puntata di martedì 13 ottobre de Le, andata in onda senza Alessia Marcuzzi causa positività al Covid e guidata da Nicola Savino con la Gialappa’s, ha ospitato lo, ex centravanti del Milan, opinionista in tv, che nel corso della sua carriera ha perso 3 incisivi per colpa di qualche scontro non proprio “legale”. E l’illegalità arriva dal suonellode Le. Arrivato nello studio per un controllo di routinesi ritrova nel ...

