"Lascio il paradiso delle signore", l'addio dell'attrice: i fan non si danno pace (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il paradiso delle signore è una soap della Rai in onda in prima serata. Ispirata al romanzo di Emile Zola ha riscosso un gran successo. Diretta da Monica Vullo ha raddoppiato lo share rispetto al 2018 e dopo il lockdown è stata una delle prime fiction a ripartire con le riprese sul set. I telespettatori si sono affezionati ai personaggi e alle vicende legate al magazzino di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. Ma c'è un'altra novità per i fan della soap. L'attrice Alessia Debandi che interpreta Angela Barbieri ha lasciato il set. Il pubblico non si dà pace per l'addio da parte dell'attrice che è stata intervistata dal settimanale DiPiù Tv.

