«Ladro» | il ritorno di Mina e Ivano Fossati all’insegna della libertà delle donne

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) È Ladro il titolo del nuovo singolo estratto dall’album di inediti di Mina e Ivano Fossati, pubblicato lo scorso 22 novembre e già certificato disco di Platino. Arriverà venerdì 16 ottobre e offrirà una rappresentazione di quella libertà che, come spiega Fossati, «a volte le donne, con coraggio, riscoprono quando decidono di cominciare a difendersi dalle bugie, dalla stanca routine, dai soprusi». Una libertà che le donne riscoprono per la loro vita e per loro stesse, allontanarsi dalle cose sbagliate.

