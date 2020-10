La Juventus non molla e rilancia la battaglia per gli scudetti di Calciopoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se le regole vengono rispettate, devono essere rispettate anche le numerose (quasi infinite) sentenze sugli scudetti di Calciopoli. Se il protocollo è chiaro, deve essere altrettanto chiaro il giudizio dato dai vari giudici e dai vari tribunali (sportivi e non) nel corso di questi lunghissimi 15 anni. Eppure la Juventus prosegue nella sua battaglia affinché le vengano restituiti i due titoli tolti dopo uno dei più grandi (insieme a quelli legati al mondo delle scommesse) scandali del pallone nostrano. Nonostante quanto già deciso più volte dalla giustizia e nonostante tutti i ricorsi respinti. LEGGI ANCHE > La frecciata di Travaglio: «Con un altro Agnelli la Juve non avrebbe fatto quella sceneggiata» L’ultima volta accadde il 6 novembre del 2019, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se le regole vengono rispettate, devono essere rispettate anche le numerose (quasi infinite) sentenze suglidi. Se il protocollo è chiaro, deve essere altrettanto chiaro il giudizio dato dai vari giudici e dai vari tribunali (sportivi e non) nel corso di questi lunghissimi 15 anni. Eppure laprosegue nella suaaffinché le vengano restituiti i due titoli tolti dopo uno dei più grandi (insieme a quelli legati al mondo delle scommesse) scandali del pallone nostrano. Nonostante quanto già deciso più volte dalla giustizia e nonostante tutti i ricorsi respinti. LEGGI ANCHE > La frecciata di Travaglio: «Con un altro Agnelli la Juve non avrebbe fatto quella sceneggiata» L’ultima volta accadde il 6 novembre del 2019, ...

