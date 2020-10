In Italia i contagi volano a 7.332È il record di sempre. 43 morti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati indall'inizio dell'epidemia: oggi i nuovisono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque ilraggiunto il 21 marzo, 6.657 casi in un giorno. Segui su affarni.it

