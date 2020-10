Il Covid non infetta il fatturato delle multinazionali del Web: +17% il primo semestre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi economica non ha colpito i giganti del Web. A certificarlo è il rapporto annuale dell’Area Studi di Mediobanca sui giganti del WebSoft che riporta come le grandi compagnie digitali hanno fatto segnare nel primo semestre una crescita del fatturato del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ottime anche le performance degli utili (+16,6%), con il record di 18 milioni di euro di profitti netti al giorno, quasi quattro volte di più rispetto alle multinazionali manifatturiere. Nei primi sei mesi dell’anno è aumentata anche la liquidità, con un ritmo medio di +11 miliardi al mese, raggiungendo 589 miliardi a fine giugno. Se si guarda ai singoli gruppi, da gennaio a giugno il primato in termini di ricavi in termini percentuali spetta a Nintendo (+71,5%), ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi economica non ha colpito i giganti del Web. A certificarlo è il rapporto annuale dell’Area Studi di Mediobanca sui giganti del WebSoft che riporta come le grandi compagnie digitali hanno fatto segnare neluna crescita deldel 17% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ottime anche le performance degli utili (+16,6%), con il record di 18 milioni di euro di profitti netti al giorno, quasi quattro volte di più rispetto allemanifatturiere. Nei primi sei mesi dell’anno è aumentata anche la liquidità, con un ritmo medio di +11 miliardi al mese, raggiungendo 589 miliardi a fine giugno. Se si guarda ai singoli gruppi, da gennaio a giugno il primato in termini di ricavi in termini percentuali spetta a Nintendo (+71,5%), ...

matteosalvinimi : 'I migranti? Non portano il Covid, numeri non preoccupanti' (Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, 11 ottobre 2… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - CottarelliCPI : Non parliamo solo di Covid! Ieri una bella notizia: 20 mafiosi sono stati arrestati a Palermo grazie alle segnalazi… - Butterfly11_22 : Mi piace Trump che balla dopo aver preso il covid, senza mascherina lui e tutta la gente lì intorno! Non ha proprio… - riktroiani : Il coprifuoco partirà dalla mezzanotte di domenica e non venerdì. Almeno così riporta -