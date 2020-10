(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Proprio oggi, in un'intervista alla Gazzetta, il presidente dei medici sportivi aveva proposto di rendere obbligatorio l'uso dell'applicazione da parte dei calciatori e dei diversi gruppi squadra. ...

sportli26181512 : Gravina scrive al mondo del #calcio: 'Ora scaricate la app Immuni': Gravina scrive al mondo del #calcio: 'Ora scari… - Gazzetta_it : #Gravina scrive al mondo del calcio: 'Ora scaricate la app #Immuni' - GravinaLiveIt : #Gravina TPL: Valente scrive ad aziende, Regione e Città Metropolitana - patepit : RT @napolista: Ora il #calcio fa l’offeso. #Gravina stufo che si consideri il calcio un peso per la salute pubblica Il Corsport scrive che… - sidewayseye : RT @napolista: Ora il #calcio fa l’offeso. #Gravina stufo che si consideri il calcio un peso per la salute pubblica Il Corsport scrive che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina scrive

La Gazzetta dello Sport

Gli anziani si siedono distanziati in piazza e il sindaco fa i complimenti su Facebook. Succede a Gravina in Puglia (Bari) dove il primo cittadino Alesio Valente ha ringraziato un gruppo ...«A volte capita di trovare delle gratificazioni e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere, basta osservare le regole», scrive il sindaco di ...