Giorgetti: "In Europa la Lega non può dire sempre no. Politica non è regno delle utopie e delle illusioni" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Sul Recovery fund non c'è spazio per una posizione ideologica; ciò che è bene per il nostro Paese è preminente su tutto. L'interesse nazionale è al di sopra di ogni polemica Politica e noi dobbiamo essere pronti a votare un provvedimento che vada in quella direzione. Come, del resto, stiamo già facendo all'insaputa dei medi su altri temi importanti tipo agricoltura e autotrasporto". Segnali di apertura dal responsabile Esteri della Lega Giancarlo Giorgetti che in un'intervista al quotidiano La Verità racconta le posizioni della Lega in Europa e cosa è emerso dalla riunione con i 28 Europarlamentari. "É stata una bella riunione, positiva e propositiva. È stato ...

