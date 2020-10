Eleonora Daniele e le scuse in diretta a Chiara Ferragni e a Fedez: “sono stata vittima di bullismo” – VIDEO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vi abbiamo riportato ieri l’attacco insensato sferrato da Eleonora Daniele nei confronti di Chiara Ferragni durante la trasmissione Storie Italiane. La conduttrice, durante il collegamento con Simona Ventura, si è infatti domandata più volte se l’imprenditrice digitale abbia davvero usato i suoi social e la sua potenza mediatica per rendersi utile durante la pandemia in corso. Simona Ventura, presente in collegamento durante la puntata, si è subito schierata dalla parte della Ferragni, ricordando l’impegno della ragazza (e del marito Fedez) nella raccolta fondi che ha generato oltre 4 milioni di euro. Nonostante questo, la Daniele ha ribadito che la raccolta fondi è avvenuta nei primi mesi del lockdown, e che negli ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vi abbiamo riportato ieri l’attacco insensato sferrato danei confronti didurante la trasmissione Storie Italiane. La conduttrice, durante il collegamento con Simona Ventura, si è infatti domandata più volte se l’imprenditrice digitale abbia davvero usato i suoi social e la sua potenza mediatica per rendersi utile durante la pandemia in corso. Simona Ventura, presente in collegamento durante la puntata, si è subito schierata dalla parte della, ricordando l’impegno della ragazza (e del marito) nella raccolta fondi che ha generato oltre 4 milioni di euro. Nonostante questo, laha ribadito che la raccolta fondi è avvenuta nei primi mesi del lockdown, e che negli ...

