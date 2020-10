Dexter torna con una nuova stagione a 7 anni dalla puntata finale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dexter è pronto a tornare con la nona stagione a distanza di sette anni da quello che è stato il suo addio. Andato in onda dal 2006 al 2013 (e concluso con un finale che ha diviso l’opinione dei fan) Dexter tornerà in tv dopo otto stagioni e centinaia di omicidi. A riproporre il revival sarà Showtime, il network che per primo ha mandato in onda la serie. La nuova stagione sarà composta da 10 episodi ed avrà nel cast ancora una volta Michael C. Hall che interpreterà il tecnico forense Dexter Morgan. I dettagli sulla trama, ovviamente, sono ancora scarsi, ma considerando che la serie è stata per anni sul portale Netflix probabilmente sarà caricata anche ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 ottobre 2020)è pronto are con la nonaa distanza di setteda quello che è stato il suo addio. Andato in onda dal 2006 al 2013 (e concluso con unche ha diviso l’opinione dei fan)tornerà in tv dopo otto stagioni e centinaia di omicidi. A riproporre il revival sarà Showtime, il network che per primo ha mandato in onda la serie. Lasarà composta da 10 episodi ed avrà nel cast ancora una volta Michael C. Hall che interpreterà il tecnico forenseMorgan. I dettagli sulla trama, ovviamente, sono ancora scarsi, ma considerando che la serie è stata persul portale Netflix probabilmente sarà caricata anche ...

