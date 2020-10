Devil May Cry 5 punta alla moda: il cappotto replica di Vergil costerà oltre $ 5.000 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se avete giocato a Devil May Cry 5 e vi siete innamorati del cappotto di Vergil, allora questa notizia può interessarvi. Esiste infatti una replica di questo cappotto ed è disponibile per il preordine.Tuttavia se speravate di spendere qualche centinaio di euro al massimo, dovrete ricredervi. Il cappotto non è a buon mercato in quanto si tratta di un'edizione limitata "Ultra Premium" e costerà 600.000 yen, l'equivalente di 5.693 dollari. I preordini sono attualmente aperti tramite il negozio giapponese di Capcom e l'articolo verrà spedito alla fine di marzo del prossimo anno.Il cappotto replica Devil May Cry 5 Vergil avrà una taglia unica, quindi i clienti non ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se avete giocato aMay Cry 5 e vi siete innamorati deldi, allora questa notizia può interessarvi. Esiste infatti unadi questoed è disponibile per il preordine.Tuttavia se speravate di spendere qualche centinaio di euro al massimo, dovrete ricredervi. Ilnon è a buon mercato in quanto si tratta di un'edizione limitata "Ultra Premium" e costerà 600.000 yen, l'equivalente di 5.693 dollari. I preordini sono attualmente aperti tramite il negozio giapponese di Capcom e l'articolo verrà speditofine di marzo del prossimo anno.IlMay Cry 5avrà una taglia unica, quindi i clienti non ...

