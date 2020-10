Decreti attuativi Covid, ne mancano all’appello quasi due su tre. A rilento l’erogazione dei fondi per i Comuni e per la ristorazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal decreto Cura Italia varato nel marzo scorso come prima risposta agli effetti della pandemia, fino all’ultima proroga dello stato di emergenza e al decreto Agosto appena approvato dal Parlamento: sono tanti i provvedimenti anti-Covid varati dal governo in questi mesi, ma ancora di più sono i Decreti attuativi necessari per rendere operative quelle misure: secondo Openpolis, in totale ne servono quasi 300. Finora, però, i ministeri competenti ne hanno emanati solo 85 – praticamente uno su tre – rallentando di fatto l’erogazione dei fondi stanziati da Palazzo Chigi per sostenere i settori più colpiti dal coronavirus. Nella tabella elaborata dalla fondazione che si occupa di trasparenza nella Pa e basata sui dati della presidenza del Consiglio dei ministri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal decreto Cura Italia varato nel marzo scorso come prima risposta agli effetti della pandemia, fino all’ultima proroga dello stato di emergenza e al decreto Agosto appena approvato dal Parlamento: sono tanti i provvedimenti anti-varati dal governo in questi mesi, ma ancora di più sono inecessari per rendere operative quelle misure: secondo Openpolis, in totale ne servono300. Finora, però, i ministeri competenti ne hanno emanati solo 85 – praticamente uno su tre – rallentando di fatto l’erogazione deistanziati da Palazzo Chigi per sostenere i settori più colpiti dal coronavirus. Nella tabella elaborata dalla fondazione che si occupa di trasparenza nella Pa e basata sui dati della presidenza del Consiglio dei ministri ...

Nessuna valutazione del perché i 2/3 dei decreti attuativi dei decreti legge non siano stati ancora redatti, e di quale sia stato, a oggi, il costo, in termini quali-quantitativi, della non piena ...

Rossi (Omceo), 'ultimo caso di cui ho notizia è camice bianco accusato di non aver riconosciuto Covid da mal di gola' ...Nessuna valutazione del perché i 2/3 dei decreti attuativi dei decreti legge non siano stati ancora redatti, e di quale sia stato, a oggi, il costo, in termini quali-quantitativi, della non piena ...