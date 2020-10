Covid, i medici in allarme: “Se i casi aumentano gli ospedali non reggeranno” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sindacato dei medici avverte che se i casi di Covid aumenteranno ancora gli ospedali potranno reggere solo per due mesi. Che l’aumento dei contagi in Italia sia diventato esponenziale non è più un’opinione ma un dato di fatto. In base a questo va letto il nuovo dpcm approvato dal governo Conte, teso a limitare … L'articolo Covid, i medici in allarme: “Se i casi aumentano gli ospedali non reggeranno” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sindacato deiavverte che se idiaumenteranno ancora glipotranno reggere solo per due mesi. Che l’aumento dei contagi in Italia sia diventato esponenziale non è più un’opinione ma un dato di fatto. In base a questo va letto il nuovo dpcm approvato dal governo Conte, teso a limitare … L'articolo, iin: “Se iglinon reggeranno” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

