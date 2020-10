Clio Make Up risponde allo scandalo correttore: polemica chiusa? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Clio Make Up è stata coinvolta per la prima volta in un vero e proprio episodio di hating per il cosiddetto “scandalo correttore”: la sua risposta arriva su Instagram. Per due anni Clio Zammatteo aveva lavorato alla formulazione di un prodotto perfetto per soddisfare le esigenze della maggior parte delle sue clienti: un correttore in grado di coprire bene … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Up è stata coinvolta per la prima volta in un vero e proprio episodio di hating per il cosiddetto “”: la sua risposta arriva su Instagram. Per due anniZammatteo aveva lavorato alla formulazione di un prodotto perfetto per soddisfare le esigenze della maggior parte delle sue clienti: unin grado di coprire bene … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tipsyonyourluv : @brandobrandi @fravcescax @Llorenzo123 @quasiattivista @ClioMakeUp perché stiamo parlando di trucco. Da un po’ di a… - leonard17108388 : @GiusCandela Clio Make up ebbe un buon successo. - EvAccount : RT @AMenzani: Clio Make Up accusata di razzismo perché mette in commercio pochi correttori per pelle scura e tanti per quella chiara è l'ab… - Zampaglion : RT @AMenzani: Clio Make Up accusata di razzismo perché mette in commercio pochi correttori per pelle scura e tanti per quella chiara è l'ab… - GioSallusti : RT @AMenzani: Clio Make Up accusata di razzismo perché mette in commercio pochi correttori per pelle scura e tanti per quella chiara è l'ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia (da un solo punto di vista) elle.com ClioMakeup e le polemiche sul correttore

Clio Make Up accusata di razzismo per la sua nuova linea di correttori: “11 colori su 14 sono per chi ha la pelle bianca” ClioMakeup (Clio Zammatteo, Belluno, 1982) risponde alla polemica social segui ...

Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia (da un solo punto di vista)

Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia. No, nessun refuso. Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia, primo perché significa che, finalmente, il tema del ...

Clio Make Up accusata di razzismo per la sua nuova linea di correttori: “11 colori su 14 sono per chi ha la pelle bianca” ClioMakeup (Clio Zammatteo, Belluno, 1982) risponde alla polemica social segui ...Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia. No, nessun refuso. Clio MakeUp è stata accusata di razzismo ed è una bella notizia, primo perché significa che, finalmente, il tema del ...