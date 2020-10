Claudio Sona entrerà nella Casa | Il GF Vip accetterà la richiesta di Zorzi? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sta procedendo alla grande la nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto grazie ad alcuni concorrenti che si sanno far amare dal pubblico a Casa e dagli opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Uno di questi è proprio Tommaso Zorzi, che ha capito bene il gioco e cerca di essere il più cristallino possibile arrivando anche a discutere con gli altri coinquilini. Infatti, negli ultimi giorni sembrerebbe aver discusso con gli altri per la questione “comodini”, escludendosi assolutamente da questo ruolo visto che è la perSona che si espone più di altri. Ma lo stesso influencer ha fatto una richiesta sarcastica ad Alfonso Signorini, ma sembrerebbe aver smosso qualcosa. Claudio Sona entrerà nella ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sta procedendo alla grande la nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto grazie ad alcuni concorrenti che si sanno far amare dal pubblico ae dagli opinionisti, Pupo e AntoElia. Uno di questi è proprio Tommaso, che ha capito bene il gioco e cerca di essere il più cristallino possibile arrivando anche a discutere con gli altri coinquilini. Infatti, negli ultimi giorni sembrerebbe aver discusso con gli altri per la questione “comodini”, escludendosi assolutamente da questo ruolo visto che è la perche si espone più di altri. Ma lo stesso influencer ha fatto unasarcastica ad Alfonso Signorini, ma sembrerebbe aver smosso qualcosa.entrerà...

soundslikefate : RT @myikigaiisharry: claudio sona al gf e il mio cervello mi porta subito a tommaso e claudio insieme in sicilia raga io sono prontissima a… - aronscigarette : Claudio Sona non ce lo vedo proprio con Tommy Zorzi scusate ma proprio no #GFVIP - blondieElisabet : RT @ineedalcool: SPERANDO NON SIA CLAUDIO SONA #GFVIP - luisa20170408 : RT @ineedalcool: SPERANDO NON SIA CLAUDIO SONA #GFVIP - ineedalcool : SPERANDO NON SIA CLAUDIO SONA #GFVIP -