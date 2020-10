Call of Duty: Warzone avrà una mappa ambientata in una pista da sci russa? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un nuovo leak di Call of Duty: Black Ops Cold War avrebbe svelato alcuni dei prossimi contenuti in arrivo sul battle royale Call of Duty: Warzone. A quanto pare prossimamente sarà disponibile una nuova mappa che strizza l'occhio all'ultimo capitolo della serie sviluppato da Treyarch.Come descritto su ResetEra, le clip di una serie di mappe multiplayer su larga scala sono state scovate dalla beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, con i nomi dei file "WZ" che suggeriscono che saranno unite per una nuova mappa nel free-to-play battle royale. Le clip mostrano filmati di piste da sci e varie aree, le quali confermerebbero un precedente leak che diceva che la prossima mappa di Call of ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un nuovo leak diof: Black Ops Cold War avrebbe svelato alcuni dei prossimi contenuti in arrivo sul battle royaleof. A quanto pare prossimamente sarà disponibile una nuovache strizza l'occhio all'ultimo capitolo della serie sviluppato da Treyarch.Come descritto su ResetEra, le clip di una serie di mappe multiplayer su larga scala sono state scovate dalla beta diof: Black Ops Cold War, con i nomi dei file "WZ" che suggeriscono che saranno unite per una nuovanel free-to-play battle royale. Le clip mostrano filmati di piste da sci e varie aree, le quali confermerebbero un precedente leak che diceva che la prossimadiof ...

