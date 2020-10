Brexit, SACE: “Un no-deal che colpisce anche l’Italia” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una contrazione del 12,1% dell’export dei prodotti italiani nel Regno Unito nel 2021. Questo, secondo il Focus On dell’Ufficio Studi di SACE, l’impatto di una Brexit “no-deal” sull’Italia a causa delle barriere tariffarie introdotte. Il Regno Unito rappresenta da tempo un importante partner commerciale dell’Italia, negli anni il saldo commerciale si è mantenuto positivo per il nostro Paese e nel 2019 – si legge nel Rapporto – la quota di mercato italiana era del 3,8%. Lo scorso anno le vendite di beni italiani verso Londra hanno segnato un aumento del 4,7%, ben al di sopra del +2,3% registrato dall’export italiano di beni nel suo complesso. Uno scenario che, tuttavia, rischia di cambiare drasticamente il prossimo anno. In mancanza di un accordo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una contrazione del 12,1% dell’export dei prodotti italiani nel Regno Unito nel 2021. Questo, secondo il Focus On dell’Ufficio Studi di, l’impatto di una“no-” sull’Italia a causa delle barriere tariffarie introdotte. Il Regno Unito rappresenta da tempo un importante partner commerciale dell’Italia, negli anni il saldo commerciale si è mantenuto positivo per il nostro Paese e nel 2019 – si legge nel Rapporto – la quota di mercato italiana era del 3,8%. Lo scorso anno le vendite di beni italiani verso Londra hanno segnato un aumento del 4,7%, ben al di sopra del +2,3% registrato dall’export italiano di beni nel suo complesso. Uno scenario che, tuttavia, rischia di cambiare drasticamente il prossimo anno. In mancanza di un accordo ...

BrexitLalaland : RT @Agenzia_Italia: Sace prevede un crollo dell'export italiano in caso di Brexit senza accordo - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: Sace prevede un crollo dell'export italiano in caso di Brexit senza accordo - thewaterflea : RT @DavideFalchieri: Ma come? Non erano loro quelli che avrebbero pagato carissima la Brexit? E la migrazione delle banche da Londra? ht… - NicolaCantisan1 : Sace prevede uno shock per l'export italiano in caso di Brexit senza accordo - IMoresi : RT @DavideFalchieri: Ma come? Non erano loro quelli che avrebbero pagato carissima la Brexit? E la migrazione delle banche da Londra? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit SACE Brexit, Sace: il no-deal colpisce anche l'Italia, si stima contrazione del 12% dell'export verso la Gran Bretagna Il Messaggero Brexit, SACE: "Un no-deal che colpisce anche l'Italia"

Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Sace in caso di mancato accordo nel 2021 i prodotti italiani subirebbero una contrazione del 12,1% a causa delle barriere tariffarie introdotte ...

Sace prevede uno shock per l'export italiano in caso di Brexit senza accordo

Secondo lo studio un no-deal impatterebbe nel 2021 con un calo del 12,1% delle esportazioni italiane nel Regno Unito. Tra i prodotti più colpiti i beni di investimento che registrerebbero una contrazi ...

Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Sace in caso di mancato accordo nel 2021 i prodotti italiani subirebbero una contrazione del 12,1% a causa delle barriere tariffarie introdotte ...Secondo lo studio un no-deal impatterebbe nel 2021 con un calo del 12,1% delle esportazioni italiane nel Regno Unito. Tra i prodotti più colpiti i beni di investimento che registrerebbero una contrazi ...