Antonella Clerici | “Ciao Gianfranco | sei stato un maestro | un padre” L’addio della conduttrice a De Laurentiis

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ciaoe grazie di tutto. Seimio mentore, un, un padre. Un giornalista unico. Questo 2020 ha portato via anche te ???????? Quante trasmissioni sportive insieme, quanti ricordi!”. È il saluto dial giornalista sportivoDe, volto dello sport Rai, morto oggi a 81 anni. Tra le tante trasmissioni condotte daanche la Domenica Sprint, per più di un’edizione insieme adche su Instagram ha voluto salutarlo con affetto. Visualizza questo post su Instagram Ciaoe grazie di tutto. Seimio mentore, un, un padre. Un giornalista ...

Dopo la notizia della morte di Gianfranco De Laurentis è in difficoltà Antonella Clerici ma ad aiutarla Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli e gli altri (foto) ...“Se n’è andato il mio amico di sempre“. Occhi lucidi e commozione per Antonella Clerici, che oggi in diretta ha appreso la notizia della scomparsa Gianfranco De Laurentiis, ...