Ansiolitici nel cappuccino della collega | condannata ad Asti

E' stata condannata in primo grado ad Asti, la donna che per un anno ha messo Ansiolitici nel cappuccino della collega di ufficio Asti- Allungava il cappuccino della collega con benzodiazepine: condannata. "Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me…", cantava Riccardo Del Turco sul palco del Festival di Sanremo nel 1969. E se la vicenda che stiamo per raccontarvi non avesse importanti risvolti penali, potremmo derubricarla come uno dei tanti floridi parallelismi tra arte e realtà. E' stata condannata per lesioni personali aggravate la donna, impiegata di un'agenzia ...

