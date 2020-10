Terni, morta per overdose a 18 anni: 'La droga era il suo regalo di compleanno' (Di martedì 13 ottobre 2020) Una 18enne di Amelia, Terni, , Maria Chiara Previtali , è stata trovata senza vita sabato mattina a casa del fidanzato, anche lui del posto, il giorno dopo avere compiuto la maggiore età. A costare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) Una 18enne di Amelia,, , Maria Chiara Previtali , è stata trovata senza vita sabato mattina a casa del fidanzato, anche lui del posto, il giorno dopo avere compiuto la maggiore età. A costare la ...

Cesare14931834 : RT @Marco_dreams: Può un regalo di compleanno uccidere? Sì purtroppo. Una studentessa di Amelia, in provincia di Terni, è morta nel lett… - donvaccarelli : “Morta a 18 anni per la sua prima dose di eroina. L’aveva chiesta come regalo di compleanno al fidanzato ventunenne… - pleporace : Morta a 18 anni per la sua prima dose di eroina. L’aveva chiesta in regalo al fidanzato ventunenne. È successo ad A… - marinellazetti : #Droga come regalo per i suoi 18 anni. Succede in provincia di #Terni ed è l'ennesimo segnale di allarme sulla diff… - CapHarlock1972 : A 18 anni muore di overdose. Era il regalo di compleanno. Mi chiedo famiglia, scuola dove erano? #13ottobre #terni -