Studentessa neo 18enne muore per la droga. "Per regalo aveva chiesto la sua prima dose"

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Il fidanzato, che era con lei, è stato indagato per omissione di soccorso Voleva festeggiare, evadere dalla routine o forse solo sentirsi grande. Voleva provare qualcosa di nuovo, nel giorno del suo compleanno, il diciottesimo, i più importante per tutti perché rappresenta un traguardo. E invece quel traguardo per lei ha significato passare dalla vita alla morte. Maria Chiara Previtali,di Amelia, in Umbria, è stata uccisa dall'eroina ed è stata trovata senza vita nel letto del suo fidanzato. La ragazzavoluto comeper i suoi diciotto anni gli stupefacenti e il suo ragazzo, Francesco, di tre anni più grande, l'accontentata. Così venerdì i due si erano allontanati da Amelia e si erano avventurati in ...