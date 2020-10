Spadafora: «Juventus Napoli? Mi aspetto una decisione saggia» – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato in occasione della presentazione del libro di Sara Gama, calciatrice della Juventus Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato in occasione della presentazione del libro di Sara Gama, calciatrice della Juventus, presso il Salone d’Onore del Coni. CONTAGI IN SERIE A – «Intanto chiaramente il mio augurio a tutti è di stare bene il prima possibile. Mi preoccupa i giusto nel senso che noi abbiamo un protocollo che è un protocollo valido, ma è valido se viene rispettato, quindi il mio invito è che possa essere rispettato. E abbiamo visto nelle settimane scorse che non sempre, non tutte le squadre, non tutte le società lo hanno rispettato pienamente e lo hanno fatto rispettare ai propri calciatori. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato in occasione della presentazione del libro di Sara Gama, calciatrice dellaVincenzo, ministro dello Sport, ha parlato in occasione della presentazione del libro di Sara Gama, calciatrice della, presso il Salone d’Onore del Coni. CONTAGI IN SERIE A – «Intanto chiaramente il mio augurio a tutti è di stare bene il prima possibile. Mi preoccupa i giusto nel senso che noi abbiamo un protocollo che è un protocollo valido, ma è valido se viene rispettato, quindi il mio invito è che possa essere rispettato. E abbiamo visto nelle settimane scorse che non sempre, non tutte le squadre, non tutte le società lo hanno rispettato pienamente e lo hanno fatto rispettare ai propri calciatori. ...

