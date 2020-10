Scontro tra biciclette | morto 60enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – Incidente mortale sulla pista ciclabile di Lungotevere a Roma. Erano da poco passate le 16 quando nellotra due ciclisti un uomo ha perso la vita. E’ successo all’altezza di lungotevere della Vittoria, in prossimita’ del civico 9, dove due bici che percorrevano entrambe la pista provenienti da largo Maresciallo Giardino, in direzione piazza Monte Grappa, si sono scontrate. Ad avere la peggio uno dei due ciclisti che, per cause da accertare, ha urtato la bicicletta che lo precedeva e cadendo a terra ha sbattuto la testa su un veicolo parcheggiato regolarmente a lato strada. Non si conoscono al momento le generalita’ della vittima, in quanto l’uomo e’ stato trovato senza documenti. Si tratta di una persona di circa 60/65 anni, con abbigliamento da ciclista e con indosso il casco protettivo. Sul posto gli agenti ...