Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – La corsa di un tram è stata interrotta a piazza della Marina, a Roma, quando un 41enne ha rifiutato di indossare la mascherina contravvenendo alle disposizioni che mirano al contenimento della diffusione del COVID 19. All’arrivo degli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, il 41enne, ancora a bordo del tram, stava discutendo con un altro utente sempre per lo stesso motivo. L’uomo, di origine francese, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Coronavirus. Lo scrive in una nota la Questura di Roma. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, rifiuta di indossare la mascherina sul tram: 41enne denunciato In Francia la pandemia cresce, in terapia intensiva ai livelli di maggio Gualtieri: “Nel 2021 le tasse diminuiranno” Report del Consiglio Grande e Generale del 12 ottobre ‘Work Better, Be Happier’: nasce ‘Changers’, la community dedicata alla crescita professionale Mafia, a Palermo i commercianti di Borgo Vecchio si ribellano al pizzo: 20 arresti