Quaranta miliardi di manovra, riforma fiscale dal 2022. Fmi: «Disoccupazione all’11%, peggio solo Spagna e Grecia» (Di martedì 13 ottobre 2020) Assegno unico per i figli, taglio del cuneo fiscale, sconto del 30% sui contributi alle imprese meridionali che assumono a partire dal 2021, sostegno alle casse integrazioni e ai lavoratori dei settori messi in difficoltà per il covid . E una riforma fiscale nei prossimi tre anni. La rimodulazione dell’Irpef, ovvero la parte più importante di questa riforma, sarà operativa a partire dal primo gennaio 2022. Sono i punti principali della legge di bilancio da 40 miliardi descritti ieri dal … Continua L'articolo Quaranta miliardi di manovra, riforma fiscale dal 2022. Fmi: «Disoccupazione all’11%, peggio ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) Assegno unico per i figli, taglio del cuneo, sconto del 30% sui contributi alle imprese meridionali che assumono a partire dal 2021, sostegno alle casse integrazioni e ai lavoratori dei settori messi in difficoltà per il covid . E unanei prossimi tre anni. La rimodulazione dell’Irpef, ovvero la parte più importante di questa, sarà operativa a partire dal primo gennaio. Sono i punti principali della legge di bilancio da 40descritti ieri dal … Continua L'articolodidal. Fmi: «all’11%,...

quaranta_vito : RT @Acidelius: Fase 1: Avevano bisogno di spendere miliardi per la scuola e quindi le scuole (ricorderete bene) 'erano il posto principale… - quaranta_vito : RT @EsteriLega: Pioggia di miliardi, tanti e subito. - quaranta_vito : RT @gavinjones10: L'Italia oggi ha venduto 7,5 miliardi di titoli a 3, 7 e 30 anni, con rendimenti rispettivamente di -0.14%, 0,34% e 1,48%… - quaranta_vito : RT @AlfioKrancic: Costo tampone per la sanità pubblica? 90 euro. 100.000 tamponi al giorno 9 milioni. in un mese 250/300 milioni. In un an… - quaranta_vito : RT @Pgreco_: Il Covid è l’unica malattia i cui morti non si contano “all’anno”, come qualsiasi altra causa, ma da quando è arrivato il Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quaranta miliardi Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche Sputnik Italia Collegamento con David Carretta da Bruxelles sull'agenda della settimana dell'Unione Europea

Questa settimana dibattito dovrebbe essere principalmente dedicato alla pregressi perché siamo nella fase finale trattative su un accordo di libero scambio che dovrebbe regolare le relazioni future tr ...

La Bike Economy italiana... corre come il vento!

Tra antica tradizione artigiana e materiali ultramoderni e tecnologici, l'Italia della bicicletta, è proprio il caso di dirlo, corre a tutta velocità: nel 2019 le imprese italiane del settore hanno fa ...

Questa settimana dibattito dovrebbe essere principalmente dedicato alla pregressi perché siamo nella fase finale trattative su un accordo di libero scambio che dovrebbe regolare le relazioni future tr ...Tra antica tradizione artigiana e materiali ultramoderni e tecnologici, l'Italia della bicicletta, è proprio il caso di dirlo, corre a tutta velocità: nel 2019 le imprese italiane del settore hanno fa ...