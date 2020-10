Pierpaolo Pretelli, il gesto per Elisabetta Gregoraci al GF Vip rovinato: si mette in mezzo un altro vippone (Di martedì 13 ottobre 2020) Il GF Vip ha diviso Elisabetta Gregoraci da Pierpaolo Pretelli. Dopo la diretta di lunedì 12 ottobre, la prima è finita nel Cucurio mentre il secondo è rimasto nella Casa. Ma ovviamente prima di questa separazione sofferta Alfonso Signorini ha dedicato spazio a questo feeling – non feeling scoppiato al reality. Il conduttore ha mostrato la clip in cui Franceska Pepe svela che secondo lei Eli sarebbe indecisa su Pretelli perché lui non è straricco e non vive nel lusso come il suo ex marito Flavio Briatore. L’ex velino dunque con la bella 40enne non avrebbe alcuna chance a causa del diverso tenore di vita. Non è così, ha replicato stizzita la Gregoraci, che definisce “di pessimo gusto” l’uscita della Pepe. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Il GF Vip ha divisoda. Dopo la diretta di lunedì 12 ottobre, la prima è finita nel Cucurio mentre il secondo è rimasto nella Casa. Ma ovviamente prima di questa separazione sofferta Alfonso Signorini ha dedicato spazio a questo feeling – non feeling scoppiato al reality. Il conduttore ha mostrato la clip in cui Franceska Pepe svela che secondo lei Eli sarebbe indecisa superché lui non è straricco e non vive nel lusso come il suo ex marito Flavio Briatore. L’ex velino dunque con la bella 40enne non avrebbe alcuna chance a causa del diverso tenore di vita. Non è così, ha replicato stizzita la, che definisce “di pessimo gusto” l’uscita della Pepe. La ...

ArgentineBlood : RT @_Litote: Io qui e ora lancio un appello a questa nazione: Diamo un programma in prima serata a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. #G… - EFacciponti : RT @_Litote: Io qui e ora lancio un appello a questa nazione: Diamo un programma in prima serata a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. #G… - L00KMEINTHEYES : RT @_Litote: Io qui e ora lancio un appello a questa nazione: Diamo un programma in prima serata a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. #G… - The_Crazy_Aly : RT @_Litote: Io qui e ora lancio un appello a questa nazione: Diamo un programma in prima serata a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. #G… - aurotpwk : RT @_Litote: Io qui e ora lancio un appello a questa nazione: Diamo un programma in prima serata a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli La storia del bellissimo papà Pierpaolo Pretelli Metropolitan Magazine Ora parla l'ex di Elisabetta Gregoraci: "La nostra storia? Segreta e con l'ombra di Briatore"

Intervistato da Chi Francesco Bettuzzi ha svelato i retroscena della relazione triennale avuta con Elisabetta Gregoraci.

Zorzi: la strategia consigliata a Pretelli per conquistare la Gregoraci

Tommaso Zorzi ha deciso di aiutare Pierpaolo Pretelli a conquistare Elisabetta Gregoraci. L’influencer milanese, famoso anche per la sua lingua pungente, ha studiato una ‘strategia’ che l’ex Velino di ...

Intervistato da Chi Francesco Bettuzzi ha svelato i retroscena della relazione triennale avuta con Elisabetta Gregoraci.Tommaso Zorzi ha deciso di aiutare Pierpaolo Pretelli a conquistare Elisabetta Gregoraci. L’influencer milanese, famoso anche per la sua lingua pungente, ha studiato una ‘strategia’ che l’ex Velino di ...