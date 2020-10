Peppa Pig incontra la famiglia Panda. La nuova stagione, già disponibile su Rai Play, partirà il 26 ottobre su Rai Yoyo (Di martedì 13 ottobre 2020) Peppa Pig E’ la principale beniamina di Rai Yoyo, uno dei cartoon più amati dai bambini in età prescolare. In attesa che la nuova stagione arrivi sul piccolo schermo il prossimo 26 ottobre, i tredici episodi inediti di Peppa Pig sono già disponibili su Rai Play. La maialina antropomorfa, che vive con mamma Pig, papà Pig e il fratellino George in un’Inghilterra serena e felice, sarà al centro di tante nuove avventure insieme ad amici, compagni di classe e insegnanti che condividono i suoi problemi e, tra una risata e l’altra, cercano anche di insegnare ai più piccoli la lingua straniera. Un racconto lineare, cadenzato ed ingenuo, che sa intrattenere i bambini e si sforza di inserire nelle semplici trame anche ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020)Pig E’ la principale beniamina di Rai, uno dei cartoon più amati dai bambini in età prescolare. In attesa che laarrivi sul piccolo schermo il prossimo 26, i tredici episodi inediti diPig sono già disponibili su Rai. La maialina antropomorfa, che vive con mamma Pig, papà Pig e il fratellino George in un’Inghilterra serena e felice, sarà al centro di tante nuove avventure insieme ad amici, compagni di classe e insegnanti che condividono i suoi problemi e, tra una risata e l’altra, cercano anche di insegnare ai più piccoli la lingua straniera. Un racconto lineare, cadenzato ed ingenuo, che sa intrattenere i bambini e si sforza di inserire nelle semplici trame anche ...

The Haunting of Bly Manor: la bambina protagonista è la doppiatrice di Peppa Pig

I fan di The Haunting of Bly Manor si sono scatenati sui social dopo aver scoperto che la bambina protagonista della serie tv è anche la doppiatrice di Peppa Pig. Amelie Bea Smith, la bambina protagon ...

