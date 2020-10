Nuove regole per rendere più semplice il crowdfunding nell'UE (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding verrà applicato un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Leggi su etribuna (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo regolamento relativo ai fornitori europei di servizi diverrà applicato un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

frankgabbani : Tutta la mia solidarietà ai lavoratori dello spettacolo, che ieri sono scesi in piazza con #bauliinpiazza, per chie… - NicolaPorro : Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere pr… - Corriere : Le nuove regole: no alle gite scolastiche e alle feste nei locali. Cene a casa solo con... - agenziaimpress : #Coronavirus. Stop a gite scolastiche e in famiglia solo in 6. Ecco le nuove regole del #Dpcm in vigore per un mese - robbyfox21 : RT @ariele0916: Nuove regole per positività o contatti con positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Nuove regole in Italia, ecco cosa si può e non si può fare Corriere del Ticino Coronavirus, cambiano le regole per isolamento e quarantena

La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della ...

Ricordate AMD Project Quantum? L'avveniristico mini PC vive e lotta insieme a noi

Ciò non significa necessariamente che Project Quantum sia alle porte in una versione riveduta, corretta e aggiornata, ma certamente il fatto che sia spuntato di nuovo apre le porte ... AMD avrebbe ...

La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della ...Ciò non significa necessariamente che Project Quantum sia alle porte in una versione riveduta, corretta e aggiornata, ma certamente il fatto che sia spuntato di nuovo apre le porte ... AMD avrebbe ...