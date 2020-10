“Non è vero”. Le lacrime di Sandra Milo a Storie Italiane: “I miei figli…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ospite a Storie Italiane Sandra Milo ha voluto chiarire la sua situazione dopo le dichiarazioni rilasciate a “Nuovo”. L’attrice e conduttrice nata a Tunisi aveva fatto scalpore dichiarando che, alla non più giovane età di 87 anni, era costretta a lavorare per mantenere i figli Azzurra e Ciro, entrambi disoccupati, con quest’ultimo che è anche padre di un bambino, Flavio, nato nel 2013. Un periodo non certo facile per Sandra che, a causa delle disposizioni di emergenza dovute al Covid, ha perso anche diverse occasioni. “Mi sono trovata senza lavoro all’improvviso – ha spiegato – Avrei dovuto debuttare a Milano con lo spettacolo ‘Ostriche e caffè americano’, storia di draq queen, un soggetto meraviglioso e molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Ospite aha voluto chiarire la sua situazione dopo le dichiarazioni rilasciate a “Nuovo”. L’attrice e conduttrice nata a Tunisi aveva fatto scalpore dichiarando che, alla non più giovane età di 87 anni, era costretta a lavorare per mantenere i figli Azzurra e Ciro, entrambi disoccupati, con quest’ultimo che è anche padre di un bambino, Flavio, nato nel 2013. Un periodo non certo facile perche, a causa delle disposizioni di emergenza dovute al Covid, ha perso anche diverse occasioni. “Mi sono trovata senza lavoro all’improvviso – ha spiegato – Avrei dovuto debuttare a Milano con lo spettacolo ‘Ostriche e caffè americano’, storia di draq queen, un soggetto meraviglioso e molto ...

vogliosolote__ : RT @FelipeMaryFanti: Matilde: 'vanno avanti i non veri' Enock: 'giusto' Tommaso: 'ah quindi tuo fratello è un non vero' MA COME LA TOCCA P… - abbracciamiora_ : RT @FelipeMaryFanti: Matilde: 'vanno avanti i non veri' Enock: 'giusto' Tommaso: 'ah quindi tuo fratello è un non vero' MA COME LA TOCCA P… - Tayanna_Jebelin : RT @FelipeMaryFanti: Matilde: 'vanno avanti i non veri' Enock: 'giusto' Tommaso: 'ah quindi tuo fratello è un non vero' MA COME LA TOCCA P… - astrelio04 : RT @FelipeMaryFanti: Matilde: 'vanno avanti i non veri' Enock: 'giusto' Tommaso: 'ah quindi tuo fratello è un non vero' MA COME LA TOCCA P… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vero” Salvatore “Totò” Cascio: da attore prodigio ad imprenditore di successo ciociariaoggi.it