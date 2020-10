Montecitorio s'illumina di viola per la Giornata di sensibilizzazione sul tumore metastatico alla mammella (Di martedì 13 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre, in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore metastatico alla mammella , la facciata di Palazzo Montecitorio si illuminerà di viola . L'accensione delle ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre, in occasione dellanazionale disul, la facciata di Palazzosi illuminerà di. L'accensione delle ...

L'accensione delle luci avverrà oggi alle ore 19.40. Saranno presenti il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e la Presidente della Commissione Affari sociali, Marialucia Lorefice ...

La vicinanza e la solidarietà delle Istituzioni vengono simbolicamente manifestate anche in serata quando dalle ore 20 in poi verrà illuminato di viola Palazzo Montecitorio, alla fine di una giornata ...

