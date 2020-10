(Di martedì 13 ottobre 2020), 13 ott. (Adnkronos) - E' statadal presidente di Fondazione FieraEnricoladedicata all'Iri, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale che da oggi individua l'area antistante la Palazzina degli Orafi di largo Domodossola, sede della Fondazione. All'inaugurazione erano presenti Romano, ex presidente Iri, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco die Luigi, primo Presidente di Fondazione Fiera. "Parlare di ricostruzione industriale nel momento storico che stiamo vivendo è quanto mai appropriato", ha detto. "L'intero sistema economico internazionale deve affrontare una fase di totale ripartenza ma anche la ...

Milano: svelata targa piazzetta Iri con Prodi, Roth e Pazzali

Un'occasione "non per celebrare il passato, ma per prendere qualche elemento di guida per il futuro", ha sottolineato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, che ha svelato la targa ...