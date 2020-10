Milan, Scaroni: “Derby con l’Inter a rischio? Assolutamente no” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Assolutamente no”. E’ questa la risposta del presidente del Milan Paolo Scaroni in risposta a una domanda sulla possibilità che il derby della Madonnina contro l’Inter possa essere a rischio a causa dei tanti positivi al coronavirus tra le due squadre nerazzurra e rossonera. Il numero uno del Diavolo sta partecipando all’assemblea di Lega che dovrà prendere una decisione sulle offerte pervenute in merito alla creazione della media company. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “no”. E’ questa la risposta del presidente delPaoloin risposta a una domanda sulla possibilità che il derby della Madonnina contro l’Inter possa essere aa causa dei tanti positivi al coronavirus tra le due squadre nerazzurra e rossonera. Il numero uno del Diavolo sta partecipando all’assemblea di Lega che dovrà prendere una decisione sulle offerte pervenute in merito alla creazione della media company.

