Maltempo Piemonte | Cirio | “Sollecitato il sostegno Ue al nostro territorio”

"Ho sollecitato con forza un sostegno dell'Europa al nostro territorio duramente colpito dall'alluvione del 2 e 3 ottobre. Il Piemonte ha chiesto l'accesso al Fondo di solidarietà europeo e se il riscontro, come ci auguriamo, sarà positivo, entro tre mesi avremo a disposizione una parte importante di risorse per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alle nostre aziende e famiglie". Così il governatore Alberto Cirio di ritorno dalla sua missione a Bruxelles. "Ieri – precisa – durante la plenaria del Comitato delle Regioni, dove ho l'onore di rappresentare l'Italia, ho rivolto l'appello direttamente alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ho segnalato la grave situazione in cui ci ..."

Il Piemonte ha chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà europeo e se il riscontro, come ci auguriamo, sarà positivo, entro tre mesi avremo a disposizione una parte importante di risorse per gli ...

