L’ultimo sos di don Biancalani: «La Curia non commissari Vicofaro» (Di martedì 13 ottobre 2020) «Noi stiamo dando una mano a questi ragazzi, l’alternativa per loro è la stazione, oppure sotto un ponte. Se troviamo collocazioni alternative, bene. Altrimenti per me i ragazzi restano qui». L’ultimo Sos di don Massimo Biancalani non è diretto alle istituzioni, visto che l’esperienza della parrocchia di Vicofaro ha convinto anche la Regione a intervenire, per avviare un percorso virtuoso di sistemazioni dei migranti, a piccoli gruppi, in immobili di proprietà delle diocesi toscane. La denuncia del combattivo parroco del … Continua L'articolo L’ultimo sos di don Biancalani: «La Curia non commissari Vicofaro» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) «Noi stiamo dando una mano a questi ragazzi, l’alternativa per loro è la stazione, oppure sotto un ponte. Se troviamo collocazioni alternative, bene. Altrimenti per me i ragazzi restano qui». L’ultimo Sos di don Massimonon è diretto alle istituzioni, visto che l’esperienza della parrocchia diha convinto anche la Regione a intervenire, per avviare un percorso virtuoso di sistemazioni dei migranti, a piccoli gruppi, in immobili di proprietà delle diocesi toscane. La denuncia del combattivo parroco del … Continua L'articolo L’ultimo sos di don: «Lanon» proviene da il manifesto.

