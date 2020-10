Lucarelli: "Abbiamo fatto qualcosa di unico" (Di martedì 13 ottobre 2020) Il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli in un'intervista alla Gazzetta di Parma ha fatto il punto sulla campagna acquisti: 'Noi siamo stati un po' una mosca bianca del mercato, Abbiamo messo in rosa otto giocatori e di questo va dato merito al presidente Krause ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 13 ottobre 2020) Il vice direttore sportivo del Parma Alessandroin un'intervista alla Gazzetta di Parma hail punto sulla campagna acquisti: 'Noi siamo stati un po' una mosca bianca del mercato,messo in rosa otto giocatori e di questo va dato merito al presidente Krause ...

ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma, parla Lucarelli: 'Solo noi abbiamo investito tanto sui giovani' - infoitsport : Lucarelli: 'Nel primo tempo non abbiamo usato la testa' - TernanaNews : Lucarelli: 'Nel primo tempo non abbiamo usato la testa' - infoitsport : Casertana-Ternana, Lucarelli: 'Abbiamo giocato solo 45\', sono arrabbiato solo per questo' - TernanaNews : Casertana-Ternana, Lucarelli: 'Abbiamo giocato solo 45', sono arrabbiato solo per questo' -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli Abbiamo Lucarelli: "Abbiamo fatto qualcosa di unico" Virgilio Sport Lucarelli: "Abbiamo fatto qualcosa di unico"

Il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli in un’intervista alla Gazzetta di Parma ha fatto il punto sulla campagna acquisti: “Noi siamo stati un po’ una mosca bianca del mercato, abbia ...

Ufficiale – Lucarelli e Tomassini sono rossoneri

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto al tesseramento dei calciatori Matteo Lucarelli e Alessandro Tomassini. Matteo LUCARELLI, difensore centrale 2001 figlio d’arte (il papà è Alessandro, ...

Il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli in un’intervista alla Gazzetta di Parma ha fatto il punto sulla campagna acquisti: “Noi siamo stati un po’ una mosca bianca del mercato, abbia ...Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto al tesseramento dei calciatori Matteo Lucarelli e Alessandro Tomassini. Matteo LUCARELLI, difensore centrale 2001 figlio d’arte (il papà è Alessandro, ...