LIVE – Sonego-Zeppieri 6-2 4-2, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 13 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, valido per il primo turno dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. I due azzurri presentano caratteristiche tecniche differenti, peraltro l’uno destrorso e l’altro mancino, e si daranno battaglia per un posto al secondo atto dell’evento isolano. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE scritto, con aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 11.30. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sonego-Zeppieri 6-2 4-2* SECONDO SET – Si salva Sonego nel primo turno di battuta complicato, 4-2. SECONDO SET – ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Giulio, valido per il primo turno dell’Atp 250 Forte VillageOpen. I due azzurri presentano caratteristiche tecniche differenti, peraltro l’uno destrorso e l’altro mancino, e si daranno battaglia per un posto al secondo atto dell’evento isolano. Sportface.it vi accompagnerà mediante unscritto, con aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 11.30. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-2 4-2* SECONDO SET – Si salvanel primo turno di battuta complicato, 4-2. SECONDO SET – ...

zazoomblog : LIVE – Sonego-Zeppieri 4-2 Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Zeppieri #Sardegna #2020: - ProSportsExtra : WATCH Live Lorenzo Sonego vs Giulio Zeppieri 2020 - SuperTennisTv : Seconda giornata al Forte Village Sardegna Open, le sfide in scena sul Forte Village Court: Seppi vs Delbonis Sone… - NBC_Sports_N : Lorenzo Sonego vs Giulio Zeppieri >>> - NBC_Sports_N : L.Sonego/A.Vavassori vs F.Fognini/L.Musetti >>> -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego LIVE – Sonego-Zeppieri 6-2 3-1, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA Sportface.it LIVE – Sonego-Zeppieri, Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, valido per il primo turno dell'Atp 250 Forte Village Sardegna 2020 ...

LIVE - SONEGO-SCHWARTZMAN 1-6 3-6 4-6 Roland Garros: PUNTEGGIO in DIRETTA

SECONDO SET – Schwartzman tiene senza problemi la battuta. 5-1. SECONDO SET – Ottima prima del torinese. 30 pari. SECONDO SET – Si ferma sul nastro il rovescio di Sonego. 40 pari. SECONDO SET – DOPPIO ...

Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, valido per il primo turno dell'Atp 250 Forte Village Sardegna 2020 ...SECONDO SET – Schwartzman tiene senza problemi la battuta. 5-1. SECONDO SET – Ottima prima del torinese. 30 pari. SECONDO SET – Si ferma sul nastro il rovescio di Sonego. 40 pari. SECONDO SET – DOPPIO ...