Kim Jong-un, commozione durante il discorso: "Mi vergogno" – VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Attimi di grande commozione per Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. durante la parata per i 75 anni dalla fondazione del Partito, ha parlato al popolo Nella giornata di ieri, in Corea del Nord c'è stata una grande parata per festeggiare i 75 anni dalla fonazione del Partito dei Lavoratori. In occasione dell'evento, … L'articolo Kim Jong-un, commozione durante il discorso: "Mi vergogno" – VIDEO proviene da .

