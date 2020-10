Italia | Donadoni | «Chiesa è unico | va lasciato tranquillo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Robertoha parlato dell’di Roberto Mancini Roberto, ex commissario tecnico dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Nazionale di Mancini. CAPUTO – «Sa sempre come posizionarsi per mettere in difficoltà gli avversari. In una squadra che sfrutta il fraseggio, i movimenti senza palla sono determinanti. E comunque nessuno può vietare a Mancini di portare anche lui insieme a Immobile e Belotti».– «Forse mi somiglia ma io mi sapevo adattare a più ruoli e lui è più specifico. Però mi piace molto, è. Oggi è al centro di ogni attenzione, vaun po’. ...