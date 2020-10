In arrivo un nuovo ciclone con piogge e freddo (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Nel corso della giornata di martedì il fronte freddo responsabile dell'ondata di maltempo delle scorse ore si allontanerà verso i Balcani, e il quadro meteorologico farà registrare un temporaneo miglioramento su gran parte del Paese, fatta eccezione per qualche residua pioggia sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria tirrenica. Il risveglio, al Nord, è stato da brividi, con la colonnina di mercurio che è scesa fino a 3-6 gradi sulla Val Padana e le prime gelate fino a quote collinari; nel corso del giorno tuttavia il clima è destinato ad addolcirsi maggiormente, grazie a piu' ampie schiarite. A partire da mercoledì però, secondo quanto afferma IlMeteo.it, il tempo è destinato a cambiare ancora una volta. Un nuovo ciclone freddo dalla Francia si ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Nel corso della giornata di martedì il fronteresponsabile dell'ondata di maltempo delle scorse ore si allontanerà verso i Balcani, e il quadro meteorologico farà registrare un temporaneo miglioramento su gran parte del Paese, fatta eccezione per qualche residua pioggia sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria tirrenica. Il risveglio, al Nord, è stato da brividi, con la colonnina di mercurio che è scesa fino a 3-6 gradi sulla Val Padana e le prime gelate fino a quote collinari; nel corso del giorno tuttavia il clima è destinato ad addolcirsi maggiormente, grazie a piu' ampie schiarite. A partire da mercoledì però, secondo quanto afferma IlMeteo.it, il tempo è destinato a cambiare ancora una volta. Undalla Francia si ...

Il nuovo studio, pubblicato su Scientific Reports nel 159° anniversario ... Ma l’analisi più scioccante è arrivata nel 2019, quando un team guidato da Thomas Kaye, il direttore della Foundation for ...

The Right Stuff: Uomini Veri, come si è evoluta nel tempo la misteriosa figura dell'astronauta

Per lo shuttle, un nuovo aeroplano spaziale concepito per atterrare su una ... I primi taikonauti L’era moderna dell’esplorazione umana dello spazio ha visto anche l’arrivo di una new entry in orbita: ...

