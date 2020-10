Il focolaio a Somma Vesuviana dopo la festa per i 18 anni

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ain un solo giorno si sono registrati 36 casi di Coronavirus: tutto è partito da unaper i 18, con baci e abbracci Ieri il sindaco Salvatore Di Sarno aveva convocato una riunione con Asl e dirigenti scolastici per valutare misure più stringenti sul territorio cittadino. Già venerdì scorso il sindaco, di concerto con il dirigente scolastico di un istituto comprensivo, aveva disposto la chiusura di una scuola media e di due plessi delle elementarila scoperta di alcuni casi positivi, ed oggi annuncia nuove misure cautelative. Spiega il Mattino: Unadi diciottoin un locale napoletano, balli, baci, auguri e abbracci al Covid: il conto si è palesato giornitra gli invitati, ...

neXtquotidiano : Il focolaio a #SommaVesuviana dopo la festa per i 18 anni - Destradipopolo : FESTA DI COMPLEANNO E NUOVO FOCOLAIO #COVID19 A SOMMA VESUVIANA: 36 PERSONE POSITIVE UN PO’ DI CERVELLO MAI… - HotSexMi : @hal__jordan @Nick14389969 Chi è il pirla? Una festa di compleanno dà il via a un focolaio a Somma Vesuviana: 36 po… - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Focolaio di #Covid19 nel Comune della #Campania: è a rischio #lockdown. LEGGI?? - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio Somma

A Somma Vesuviana in un solo giorno si sono registrati 36 casi di Coronavirus: tutto è partito da una festa per i 18 anni, con baci e abbracci Ieri il sindaco Salvatore Di Sarno aveva convocato una ...Molte di queste persone contagiate avrebbero partecipato a una festa di compleanno molto numerosa, come fa sapere il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno. "A breve - spie ...