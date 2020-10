Hugh Laurie, io schizofrenico per Copperfield (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Dopo aver riletto ancora una volta David Copperfield, ho considerato come questo personaggio fosse davvero divertente, una sorta di Charlie Chaplin totalmente matto. Mi sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Dopo aver riletto ancora una volta David, ho considerato come questo personaggio fosse davvero divertente, una sorta di Charlie Chaplin totalmente matto. Mi sono ...

grimmieprincess : Hugh Laurie è uno dei pochissimi 'over' a farmi sangue come non so cosa, aoh e che ve devo dì @hughlaurie… - pressitalia : #pressitalia #lavitastraordinaria #3marys #armandoiannucci #davidcopperfield #luckyred 'La vita straordinaria' di… - __valfoy : In tutto questo erano stati annunciati due rifacimenti tratti dalla christie - di cui uno castava hugh laurie - ed… - Gregnrg : RT @Serra_nda: 'Ah sì, Hugh Laurie l'ho beccato a Londra, fuori al ristorante, abbiamo fumato vicini'. Io Cc. @Tantopecapisse https://t.co… - Serra_nda : 'Ah sì, Hugh Laurie l'ho beccato a Londra, fuori al ristorante, abbiamo fumato vicini'. Io Cc. @Tantopecapisse -