GF Vip, annuncio a sorpresa di Mario Balotelli: "Succederà fra poco". Il fratello Enock incredulo (Di martedì 13 ottobre 2020) Tra le tante nel corso della serata, una grossa sorpresa anche per Enock Barwuah al GF Vip. Anzi, due: in collegamento per lui il fratello Mario Balotelli e, per la prima volta in tv, la sua fidanzata Giorgia. Inutile dire che il gieffino era al colmo della gioia nel rivedere due tra le persone più importanti della sua vita. È la seconda volta nel giro di qualche settimana in realtà che Super Mario "piomba" nella Casa più spiata d'Italia ma questa volta ha fatto un annuncio in diretta che non è certo passato in sordina. Appena lo ha visto in video Enock, che ormai da un mese non ha contatti con l'esterno, ha chiesto subito al fratello di aggiornarlo sulla sua situazione ...

