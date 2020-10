Forspoken e A Hero' s Bonds tra i nuovi marchi registrati da Square Enix

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 ottobre 2020) In Giappone diverse società tra cuihanno depositato alcuniche indicano l'arrivo digiochi non ancora annunciati. Per quanto riguarda la casa madre della serie Final Fantasy, si tratta di "", "A's" e "Nenkon Kihan", depositati tutti e tre il 24 settembre. Non abbiamo indizi su cosa potrebbero essere questi, quindi possono essere qualsiasi cosa, da un nuovo DLC a un titolo nuovo di zecca.Sul fronte Bandai Namco, la società ha depositato dueper "Code Fairy" il 25 settembre, uno in inglese e uno in giapponese . Lo stessoo è stato registrato anche in Europa il 29 settembre. SEGA invece il 30 settembre ha depositato il ...