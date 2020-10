Fisco: Riforma in 3 anni, assegno unico famiglia dal 2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) La Riforma fiscale abbraccerà un arco “triennale” attraverso anche “una legge delega” che intendiamo adottare “già a partire dal 2021” con l’assegno unico per la famiglia, le cui modalità e tempistica sono in fase di approfondimento “in raccordo con il percorso parlamentare della legge delega”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio congiunte. “Il modulo principale della Riforma Irpef” dovrebbe essere “operativo dal primo gennaio 2022 ma ci sarà a regime già una riduzione sostanziale dell’Irpef” con l’estensione del taglio del cuneo e la fiscalità di vantaggio al Sud. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) Lafiscale abbraccerà un arco “triennale” attraverso anche “una legge delega” che intendiamo adottare “già a partire dal” con l’per la, le cui modalità e tempistica sono in fase di approfondimento “in raccordo con il percorso parlamentare della legge delega”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio congiunte. “Il modulo principale dellaIrpef” dovrebbe essere “operativo dal primo gennaio 2022 ma ci sarà a regime già una riduzione sostanziale dell’Irpef” con l’estensione del taglio del cuneo e la fiscalità di vantaggio al Sud. ...

