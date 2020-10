Coronavirus, per contenerlo al meglio dovremmo guardare a Est (Di martedì 13 ottobre 2020) Quali sono i migliori paesi al mondo in termini di salvaguardia della salute pubblica e dell’economia durante la “sindemia” Covid-19? Da questo grafico pubblicato nel sito “Our World in Data” (utilizzato in corsi universitari a Harvard, Oxford, Stanford, Berkeley e Cambridge) il mondo dovrebbe andare a prendere lezioni da paesi come Taiwan e Corea del Sud. I migliori paesi al mondo nella gestione del Coronavirus hanno adottato la strategia delle 4T (testing, tracing, treating, timely) evitando non solo morti in eccesso, ma anche costosi e prolungati lockdown – anche se, come spiega l’Fmi (ed evidenziato dal caso Svezia), la contrazione del’economia avviene anche senza lockdown proprio perché molte attività economiche subiscono l’effetto delle scelte volontarie della popolazione. I paesi che, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Quali sono i migliori paesi al mondo in termini di salvaguardia della salute pubblica e dell’economia durante la “sindemia” Covid-19? Da questo grafico pubblicato nel sito “Our World in Data” (utilizzato in corsi universitari a Harvard, Oxford, Stanford, Berkeley e Cambridge) il mondo dovrebbe andare a prendere lezioni da paesi come Taiwan e Corea del Sud. I migliori paesi al mondo nella gestione delhanno adottato la strategia delle 4T (testing, tracing, treating, timely) evitando non solo morti in eccesso, ma anche costosi e prolungati lockdown – anche se, come spiega l’Fmi (ed evidenziato dal caso Svezia), la contrazione del’economia avviene anche senza lockdown proprio perché molte attività economiche subiscono l’effetto delle scelte volontarie della popolazione. I paesi che, a ...

Tamponi tutti negativi per l’Olimpia Milano: venerdì scorso la squadra di Ettore Messina ha affrontato in Eurolega l’Asvel, che il giorno dopo aveva annunciato 4 casi di positività al Coronavirus nel ...

Nuovo Dpcm ottobre: le nuove regole firmate da Conte e Speranza

Firmato il nuovo DPCM valido per i prossimi trenta giorni, che toccherà principalmente sport amatoriale, feste private, uso della mascherina anche nelle private abitazioni e chiusura anticipata dei lo ...

