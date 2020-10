Coronavirus nel Comune di Ardea: test su base volontaria per tutti i consiglieri e i dipendenti comunali (Di martedì 13 ottobre 2020) Alla luce dei recenti casi di positività al Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Ardea ha deciso di offrire a tutti i dipendenti e consiglieri comunali la possibilità di svolgere un test sierologico quantitativo per verificare la positività o negatività al Covid-19. I test, su base volontaria, si svolgeranno nella giornata di venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 11:30 nella sala consiliare “Sandro Pertini” di via Laurentina. “Un’iniziativa voluta fortemente da tutta l’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Alessandro Possidoni – a tutela della sicurezza di tutti i dipendenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Alla luce dei recenti casi di positività al, l’Amministrazione comunale diha deciso di offrire ala possibilità di svolgere unsierologico quantitativo per verificare la positività o negatività al Covid-19. I, su, si svolgeranno nella giornata di venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 11:30 nella sala consiliare “Sandro Pertini” di via Laurentina. “Un’iniziativa voluta fortemente da tutta l’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Alessandro Possidoni – a tutela della sicurezza di...

La quasi totalità dei piccoli nati in due ospedali di New York da madri positive al coronavirus Sars-Cov-2 non ha contratto l'infezione durante o ...

