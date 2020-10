Conte parla in diretta, nuove chiusure: approvato il Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) In diretta da Palazzo Chigi il punto stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle nuove misure anticontagio Ho firmato il nuovo Dpcm che introduce nuove misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte in una … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Inda Palazzo Chigi il punto stampa del presidente del Consiglio Giuseppesullemisure anticontagio Ho firmato il nuovoche introducemisure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa». Lo ha dichiarato Giuseppein una … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : Corrono i #Contagi, ma nessuno ci dice quanti sono gli #asintomatici e i #malati. #Conte, regole anti-Covid anche i… - lixmax72 : RT @danteguest1: Nessun MMS ne parla,ma... Premier Conte formalmente indagato a Trento per attentato alla costituzione,violenza privata e… - ColetteMao : Solo a me pare sempre una minaccia/ricatto quando parla #Conte ? 'O fate i bravi, o vi richiudiamo in casa nuovamente'. - giobandnere : RT @chierici1950: Parla Conte:mi basta vederlo,lontano da tutti,con mascherina per non infettare il microfono,e subito mi blocca lo stomaco. - itslilibeth : Conte parla di regole regole regole però lui il suo non l’ha fatto sistema sanitario non potenziato e tracciamento… -