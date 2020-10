CBS si “riaccende” a novembre | tornano Young Sheldon | All Rise e i 3 NCIS

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 13 ottobre 2020), Mom, B Positive,, Allripartono asu CBS Mancava all’appello solo CBS tra i tre canali broadcaster che avevano fissato un palinsesto autunnale “normale” a stabilire le proprie date di partenza. E prepariamoci perchèassomiglierà molto a settembre. Nel mese in cui negli anni precedenti le serie da generalista andavano in pausa, nell’era Covid inizieranno. Anche CBS ha fissato peril debutto di 10 serie tv che avranno episodi pronti per quella data, come fatto da NBC e ABC in precedenza. Le prime a tornare in onda sono le serie tv comedy con4, Mom 8 e la novità B Positive (di cui abbiamo parlato nel notiziario di oggi) che ...